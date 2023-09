Perché il Marocco accetta aiuti da pochi Paesi?

(Di lunedì 11 settembre 2023) La scusa ufficiale del governo è che «la mancanza di coordinamento potrebbe essere controproducente». In realtà la diplomazia umanitaria è sempre difficile quando il destinatario è un regime

Purtroppo il bilancio delle vittime è ancora provvisorioi soccorritori non sono ancora ... "La situazione inè ulteriormente complicata dall'aumento dell'inflazione che, negli ultimi ...Il team italiano inIn, al momento, c'è anche un team italiano. 'Abbiamo raggiunto località dove non sono arrivati i soccorsi, ci sono ancora morti sotto le macerie e gente che tenta ...Il disco è stato registrato tra le pareti degli HIBA Studios a Casablanca, in: conterrà ... È quasi una doppia minaccia,ora guardo le cose da due punti di vista". Willie Nelson " "...