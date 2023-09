Perché il Marocco accetta aiuti da pochi Paesi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Quasi duemilacinquecento morti, altrettanti feriti.rasi al suolo e famiglie spezzate. Un villaggio spazzato via dalla furia della terra: a Tafeghaghte metà dei residenti sono morti sotto le macerie del più potente sisma dal 2004. Magnitudo 7.0 della scala Richter, epicentro a Tata...

In, però, non c'è stato soltanto lo scontro tra due placche, che avviene molto più a nord, ... Ora si usa solo la primadà indicazioni univoche, mentre la seconda varia in base alla ...Al contrario di quanto accaduto col terremoto indi magnitudo 6.8 , dove il numero dei ... Se devi uscire evita l'ascensore ,può bloccarsi. Ma anche le scale sono pericolose ,...... i feriti e anche i sopravvissuti del terremoto che venerdì notte ha squassato il. Nei ...solo quattro Paesi possono inviare aiuti Eppure nelle scorse ore le autorità marocchine hanno ...