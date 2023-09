Perché Erling Haaland dorme tenendosi la bocca chiusa con il cerotto?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Quando si tratta di farsi una bella dormita, il ventitreenne, enfant prodige del calcio va un po' più in là della classica tazza di cioccolata e della maschera per il contorno occhi. Parlandone nel podcast Impaulsive con Logan Paul il calciatore ha spiegato che per sentirsi bene, muoversi meglio e rendere al massimo, consiglia senz'altro di coprirsi lacon dela nastro. Il tutto a vantaggio della sola respirazione col naso durante il sonno, una pratica che avrebbe un sacco di benefici. È effettivamente così, oppure é un po' una fregatura? In sostanza, di cosa si tratta? «Per me, il sonno è la cosa più importante del mondo» ci ha detto, per la gioia di chi lo ha voluto ospite nel podcast di Logan Paul. «Dovreste provare a tapparvi lacon del ...