Per pacificare Renzi e Calenda si scomoda perfino Macron

(Di lunedì 11 settembre 2023) Pressing dalla Francia perchè i centristi italiani convergano: urgono seggi per i liberali. Il pontiere Fioroni: "I due litiganti non confondano le bagattelle italiane con la strategia europea". L'ipotesi della soluzione polacca: Popolari e liberali nella stessa lista ma poi ognuno per sè in Europa