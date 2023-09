Per Morandi si stacca da Instagram | su Facebook e TikTok

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sui social ha milioni di follower, ed è uno dei personaggi più amati da tutte le generazioni. Ora però, con un videomessaggio, Gianniha annunciato di volerre per un po’ dalle community online. Una decisione a sorpresa che ha spiazzato i fan, i quali l’hanno inondato di messaggi: alcuni di sostegno, altri chiedendo il motivo del ritiro. Il nuovo gattino di Giannifa impazzire i social. Il nome? Un omaggio a Lucio Dalla ...

Colgo l'occasioneporgere i miei più cordiali saluti. AlbertoLaveno Mombello (VA) Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona ...Giannivia da social network, almenoun po'. Comparso in una diretta rivolta ai fan, il celebre cantante ha annunciato chequalche tempo si assenterà dal web, prendendendosi una pausa. Una ...Quando ero al Governo,il pontenon ho guardato alle casacche, ma ho scelto di nominare chi era già sul territorio e poteva gestire la situazione. Qui voi avete fatto tanto e meritate un ...

Morandi: "Basta social" Fatti mandare dalla mamma a spegnere i ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Gianni Morandi, noto per la sua presenza massiccia sui social, ha deciso di prendersi una pausa dai social per un po’ senza precisare i motivi. L’annuncio ha preoccupato i fan ...Il secondo weekend di settembre è stato ricco di gossip per i personaggi del mondo vip. Scopriamo quali sono stati i più discussi.