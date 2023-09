Per molte è stato un gioioso rito collettivo | la celebrazione del comune essere donna E una scelta Quella di spendere i propri soldi e il proprio tempo per sé Un segnale per una libertà più grande

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 settembre 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert) È successo anche in Italia, in quest’estate 2023. Gruppi di ragazze – più o meno giovani, incroci di Boomer, X, Millennial e Zeta – che andavano al cinema a vedere il film Barbie di Greta Gerwig. Mai da sole e spesso tutte vestite di rosa. Negli Stati Uniti i numeri si sono moltiplicati dando corpo (e contanti) a una stagione di successi al femminile. Oltre alladi Margot Robbie, nei panni della “Barbie stereotipo” che si conquista ladalle sue perfezioni e festeggia la prima visita ginecologica, hanno generato code & fatturati Taylor Swift e Beyoncé, entrambe in tour. Storie diverse, con un minimo comun denominatore. Copioni, rime, musica, performance: tutto pensato e firmato da donne, che ragionano su che cosa significhi “...