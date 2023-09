Per Jenni Hermoso è stato il bacio del diavolo | Rubiales non uscirà più dalla sua vita El Mundo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le dimissioni dichiudono il caso soltanto da un punto di vista burocratico, per certi versi politico. Ma a livello personale gli strascichi di quele di tutto il clamore che ne è seguito, non cesseranno più perla calciatrice spagnola protagonista involontaria di quell’episodio. Ne scrive Elin un articolo molto interessante in cui in qualche modo accostaa Sophie la protagonista del libro di Styron “La scelta di Sophie”. La decisione dinon ha posto la calciatrice di fronte al bivio epocale della decisione di Sophie che pone il più grande dilemma morale che un essere umano possa affrontare, dovendo scegliere la protagonista del romanzo di William Styron tra ladi uno dei ...