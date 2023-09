Per cercare la piccola Kata si scaverà nell' ex hotel Astor

(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - La procura di Firenze ha in programma di tornare all'di via Maragliano, dove il 10 giugno scorso è scomparsa la bambina di cinque anni. Secondo quanto si apprende, le operazioni, che dovrebbero avvenire nei prossimi giorni, prevedono anche scavi nel perimetro dell'immobile e sono finalizzate ad escludere tracce della presenza della bambina. Intanto, questa mattina, dinanzi al tribunale del Riesame, l'avvocato Elisa Baldocci ha discusso il ricorso al tribunale del Riesame per i quattro peruviani indagati'inchiesta parallela a quella sulla scomparsa della bimba. Tra i quattro, c'è anche lo zio materno della, Abel Argenis Alvarez Vasquez, finito in carcere il mese scorso per una serie di presunte estorsioni e per il tentato omicidio di un altro occupante ...

... e così mentre cercherete di seguire il successo dovrete anchedi migliorarla: questa è la vocazione più alta di ogni business . La buona notizia è che siete più attrezzatiquesta impresa ...A proposito di pepe, Candellaro è stato avvistato una decina di giorni fa al PalaBartonla ... Non vedo l'ora di averlo stavolta dalla parte mia, di viverlo in campo e didi far divertire ...Quattro i punti critici affrontati stamattinadi definire concretamente il futuro dell'ospedale di Spoleto: la riapertura del reparto di Cardiologia; conseguentemente la presenza h24 di ...

Unità cinofile per cercare e monitorare i nidi di tartaruga marina ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

La procura di Firenze ha in programma di tornare nell'edificio di via Maragliano, dove il 10 giugno scorso è scomparsa la bimba di cinque anni. Tra il possibile movente del rapimento c'è il racket del ...Viviamo un’epoca in cui si parla sempre più spesso di cambiamento climatico e inquinamento atmosferico, e chiaramente anche delle soluzioni per cercare di arginare questi problemi, che stanno a cuore ...