Pensiero del giorno – I libri

(Di lunedì 11 settembre 2023) Che cosa sono iper me? Dire che sono dei grandi amici è insufficiente. Sono e sono stati i miei compagni di viaggio più fedeli in ogni circostanza. Non riesco a spostarmi senza portare con me un volume di qualsiasi genere. Fin dall’infanzia ne sono stata affascinata. Mi perdevo nelle storie come se le vivessi personalmente. A dodici anni venni attratta da ‘I viaggi di Gulliver’. Conoscere attraverso il protagonista popoli di statura più piccola oppure gigantesca era per me vivere avventure inaspettate e strabilianti. Addirittura da dimenticare ciò che mi circondava… finché mia madre unmi prese a forza dalle mani il libro e lo gettò via, esasperata dalla mia dedizione esagerata. Anche perché, leggendo in posizioni scorrette, rischiavo di nuocere alla colonna vertebrale, come poi in parte è successo. Non so dire da dove derivi la mia ...