Pelato infame! | volano insulti al Gf | chi c' è nel mirino

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le nuove dichiarazioni di Alfonso Signorini - rilasciate a Verissimo - sulla settima edizione del Grande Fratello Vip hanno sollevato molte polemiche. In particolare, sembra proprio che Daniele Dal Moro non abbia affatto apprezzato che il conduttore, nel programma condotto da Silvia Toffanin, ha criticato le sue stesse scelte sul cast della passata edizione. Signorini ha fatto mea culpa riguardo la scelta di determinati concorrenti, i cui atteggiamenti nella Casa di Cinecittà avevano fatto infuriare i piani alti di Mediaset. “Le critiche dell'anno scorso erano fondate, - ammette Signorini - purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l'ho vissuto durante le dirette. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti. Questa è stata ...