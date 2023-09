“Pelato infame!” Alfonso Signorini | insulto pesantissimo prima del Grande Fratello Arriva dal famoso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nella serata dell’11 settembreripartirà ufficialmente col. Ma nemmeno il tempo di cominciare che è già stato oggetto di critiche per qualcosa che è successo nelle ultime ore. Lui è stato ospite della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin, in compagnia della nuova opinionista Cesara Buonamici, e qui si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto forti nei confronti della passata edizione del reality. In particolare, come ricostruito dal sito Biccy,di iniziare il nuovo, ha voluto lui stesso sferrare delle critiche per l’edizione numero 7 del GF Vip: “Purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel ...