Peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro | è ricoverato in una cella in ospedale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si aggravano ledel boss. L’8 agostosi è sottoposto a un intervento chirurgico per un’occlusione intestinale, che è perfettamente riuscito. Ma ora a preoccupare è il tumore al colon, in uno stadio avanzato. I medici dell’San Salvatore dell’Aquila spiegano che il tumore ha fatto peggiorare legenerali del boss. Si aggravano ledidiinda una settimana è nelladel reparto per i detenuti. La gestione della vicenda da parte dei sanitari è ritenuta molto complicata ...

le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro. Il boss è sottoposto alla terapia del dolore nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila, dove si trova ricoverato sotto stretta ... le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro . Il boss di Castelvetrano è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore a L'Aquila per essere sottoposto alle cure specifiche per un tumore ...

Peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro AGI - Agenzia Italia

Il boss mafioso di Castelvetrano è in una cella del nosocomio dell’Aquila per il tumore al colon, nei giorni scorsi gli hanno fatto visita alcuni parenti ...Messina Denaro è ricoverato da oltre un mese, in mezzo a ingenti misure di sicurezza, nella struttura ospedaliera dove era stato trasferito dal carcere di massima sicurezza dell'Aquila nel quale è ...