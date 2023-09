Pd | Schlein smorza tensioni | intanto Calenda ‘chiama’ riformisti dem**

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) – La chiusura della festa dell’Unità a Ravenna abbassa il livello di tensione tra i dem. Ellyieri ha usato un registro più ‘inclusivo’ dopo la risposta secca alla festa del Fatto -“forse era sbagliato l’indirizzo prima”- parlando degli addii in Liguria. Un commento rimbalzato nelle chat della minoranza. E il cambio di toni viene apprezzato. Purchè, si spiega, non resti solo un’enunciazione. “Le parole restano parole se non seguite dai fatti”, dice un dirigente della minoranza all’Adnkronos. La richiesta è quella di maggiore pluralismo e collegialità. E non è novità. Un clima in cui Carlo, oggi a Genova per ‘celebrare’ il passaggio dei 31 dem ad Azione, affonda il colpo: “Se domani idel Pd, invece di stare dentro aspettando il prossimo cambiamento del segretario trovassero il ...