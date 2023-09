Pazienti ricoverati in stanze sovraffollate all’ospedale di Battipaglia | la denuncia della Fials provinciale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una crescente preoccupazione tra gli operatorisanità dell’ospedale diha portato alla luce un problema urgente riguardante le condizioni dei ricoveri urgenti presso l’ospedale locale. In una lettera inviata ai vertici dell’Asl, laSalerno ha espresso profondo disappunto per la situazione attuale e ha sollevato diverse questioni critiche.Le principali preoccupazioni riguardano il fenomeno di affollamenti didove sono presenti già altri, un’alternativa ritenuta inaccettabile dagli operatori. La mancanza di rispetto per la privacy dei, la normativa sulla sicurezza e le condizioni inadeguate per l’assistenza di base sono solo alcune delle questioni sollevate nella lettera. Inoltre, vi è il timore di cadute deie il ...

...ma soltanto per i soggetti che presentano sintomi riconducibili al Covid e devono essere... Parliamo ad esempio di reparti conimmunocompromessi o le Rsa. Covid, rientro a scuola. ...Una tra le tante portate all'attenzione dall'USB in numerosissime circostanze è l'approvvigionamento delle sacche di sangue per ipresso le unità operative del Presidio ...Per iche all'anamnesi dichiarino di aver avuto contatti stretti con un caso confermato ... infine, per gli asintomatici in procinto di essereo trasferiti in altri reparti, pure è ...

Ucraina: 34 pazienti ricoverati dopo un attacco mortale al mercato di ... Medici Senza Frontiere

La ASL5 Spezzino ha deliberato l'assunzione a tempo indeterminato di otto tecnici sanitari di Radiologia medica, con l'obiettivo di garantire la regolare fruizione degli accertamenti diagnostici. È in ...Cristina D'Avena ha fatto una sorpresa al Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, incontrando medici, infermieri e i piccoli ricoverati. Un gesto di grande generosità accolt ...