Paul Pogba positivo al doping

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una notizia sconcertante sta scuotendo il mondo del calcio in questa mattina di lunedì., centrocampista stella della Juventus, è risultatoal. Le tracce rilevate sono di testosterone, un ormone strettamente monitorato nelle competizioni sportive per le sue potenziali proprietà ergogeniche. La positività diè stata rilevata in seguito al match Udinese-Juventus del 20 agosto scorso, primo incontro della stagione calcistica. Curiosamente, in quella partita, il francese non era neanche sceso in campo, rendendo l’accaduto ancora più inatteso. La notizia è filtrata da ambienti calcistici nelle prime ore della mattina e, come una miccia accesa, si è propagata rapidamente nei media e tra gli appassionati di calcio, generando un rincorrersi di voci e speculazioni. Al ...

