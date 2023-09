Pattinaggio artistico | Kagiyama sulla neo allenatrice Kostner | “Ho pensato a lei per migliorare le mie capacità”

(Di lunedì 11 settembre 2023) In occasione della prima uscita stagionale della lunga annata di, il Lombardia Trophy 2023, Yumaha vinto con buon margine la gara maschile rendendosi artefice di due buoni programmi. Una gara dal sapore particolare per Il Vice Campione Olimpico in carica, tornato sul ghiaccio dopo un lungo stop per infortunio con un innesto d’alto profilo nel suo staff tecnico, quello della nostra Carolina, diventata ufficialmente la suaufficiale affiancando il main coach Masakazu. Durante lo scorso weekend il fenomeno giapponese ha parlato ai media presenti in loco proprio di, spiegando i motivi della sua scelta: “Ho fatto alcune lezioni di coreografia con lei in passato, quando era una collaboratrice –ha detto ...

La karateka Carlotta Villa ha consegnato i premi speciali a Lucia Gnali e Giulia Roberti per ile alle atlete di freestyle Cecilia Medda e Lucrezia Morri . Un premio speciale è ...Sara Conti e Niccolò Macii confermano il ruolo di favoriti della vigilia e conquistano la 15esima edizione del Lombardia Trophy - Memorial Anna Gandolfi nell'. Primo successo in carriera in una tappa del circuito ISU Challenger Series per la coppa campione d'Europa in carica, in grado di spingersi quest'oggi oltre la soglia dei duecento punti con ...

A Bergamo i campioni europei si impongono senza patemi tra le coppie di artistico. Nella danza successo mai in discussione per gli allievi di Barbara Fusar Poli, alla settima vittoria in carriera al ...Un vero e proprio dominio. Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto con ampio margine la gara delle coppie al Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel cir ...