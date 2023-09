(Di lunedì 11 settembre 2023) È passata poco più di una settimana da quando la vita di una famiglia perugina è stata rivoluzionata da un videomessaggio ricevuto dal pilota Ferrari di1 Charlesin persona. Stiamo parlando di papà Luciano, sua moglie Sara e, un dolcissimo bambino di 10 anni affetto da Sindrome Pandas, un’encefalite post infettiva di origine autoimmune che provoca sintomi neuropsichiatrici importanti e impattanti.davanti al paddock Ferrari a Monzaè un grande appassionato di1 e fan sfegato di Charles. Già l’anno scorso, a Babbo Natale aveva chiesto di poter avere con sé il pilota per giocare. Unper certi versi realizzato entrando nel paddock Ferrari e assistendo alle prove del proprio idolo e ancor di ...

...di Sbilanciamoci (Giulio Marcon e Alfio Nicotra) e della CGIL (Stefania Breccia ePotetti) ... Siamo stati e saremo sempre a fianco del popolo cileno e delle sue istituzioni democratiche...La manifestazione, inseritacircuito Fiasp, si è tenutapomeriggio di ieri, sabato. con ... il sindaco di AnnoneSidoti , il sindaco di Molteno Giuseppe Chiarella , il sindaco di ...corso di I. C. O. N. S. interverranno:Paoletti, fondatore dell'Istituto di Ricerca in Neuroscienze, Educazione e Didattica e della Fondazione Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione;...

Patrizio nel paddok della Formula 1: il sogno di incontrare Leclerc - Luce Luce

Valorizzare più i prodotti della vitivinicoltura e dell’olivicoltura, sostenere i vitivinicoltori che stanno soffrendo a causa della peronospora e della ...Candidatura preparata con una lunga ricerca sulla vocazione rurale del territorio. Dalla viticoltura al sistema dei muri a secco all’attualità economica ...