Partner ma anche… La Cina secondo l’Ue Memo per la politica italiana

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Undi negoziato con cuideve trovare un equilibrio di interessi, un concorrente economico che ambisce alla leadership tecnologica e un rivale sistemico che promuove modelli di governance alternativi”. Così l’Unione europea descrive ladal 2019 dopo un aggiornamento rispetto al partenariato strategico in vigore dal 2003. Una definizione che dovrà inevitabilmente guidare l’Italia che si appresta a non rinnovare ilrandum d’intesa sulla Via della Seta puntando nelle relazioni bilaterali sul partenariato strategico globale, lanciato nel 2004 dall’allora presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi e dall’allora primo ministro cinese Wen Jiabao. Al termine del G20 di Nuova Delhi, in India, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha spiegato di aver parlato con l’omologo cinese Li Qiang “anche ...