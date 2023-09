Paris Major Premier Padel 2023 | Paquito e Chingotto sconfiggono Lebron Galan e volano in finale Nessuna sorpresa negli altri match

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si è conclusa da poco la sesta giornata del Greenweez, quinto evento stagionale del circuito. Al Roland Garros (Parigi, Francia), si sono disputati oggi le semifinali maschili e femminili e il divertimento non è ovviamente mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Grande spettacolo in campo maschile, dove hanno trovato il successo le stesse due coppie che avevano trionfato nelle semifinali di Roma. Sui campi del Roland Garros, Arturo Coello e Agustin Tapia (3) da una parte e FedericoNavarro (4) dall’altra hanno vinto le rispettive semifinali in due set e domani – non prima delle 16.30 – si sfideranno per contendersi il titolo parigino. Per Coello e Tapia ...

La programmazione del Premier PadelVenerdì 8 settembre Ore 14 - 17 e 18 - 21: Quarti di finale, Sky Sport Tennis e NOW Sabato 9 settembre Ore 14 - 17 e 18 - 21.30: Semifinali, Sky ...

La finale del Premier Padel di Parigi ha visto il successo di Coello e Tapia in due set contro Navarro e Chingotto.La finale del Premier Padel di Parigi ha visto il successo di Ari Sanchez e Paula Josemaria contro Ortega e Triay.