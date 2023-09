Parental control e decreto Caivano | soluzioni placebo contro la violenza sulla donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) C’è una recrudescenza antagonista alleche imperversa in Italia, un graffio lacerante alla loro libertà, alla loro stessa vita. È ovunque, basta aprire le pagine dei giornali: stupri di gruppo col plauso del branco e l’omertà della comunità, omicidi di ex compagne coi metodi più efferati, palpeggiamenti in mondovisione e baci strappati con la forza per congratulare una vittoria, ragazze rivestite di cioccolato da offrire in dono ai clienti dell’albergo. È debordante, nauseante, ce ne sono così tanti e in modo così ostinatamente frequente che, se ci fermassimo un attimo a riflettere, troveremmo che siamo davanti a una marea di odio repressivo nei confronti di tutte quelleche, in una certa maniera, non sono consenzienti. Il consenso – quando rifiutato – è capace di generare la rabbia e “l’orgoglio” di un certo tipo di maschio ferito che, sin ...