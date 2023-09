Papa Francesco vicino alle vittime del terremoto in Marocco

(Di lunedì 11 settembre 2023) Cordoglio da parte diche ha immediatamentertato la Conferenza Episcopale Italiana per lo stanziamento di aiuti da inviare nel paese colpito dal sisma. Ilinha sconvolto il mondo intero. Tantissimi sono i Paesi che si sono prodigati per inviare aiuti alla popolazione. Sono 300mila gli euro che la Chiesa L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ma non possiamo abituarci agli incidenti sul lavoro, nè rassegnarci all'indifferenza verso gli infortuni " , ha sottolineatoricevendo oggi in udienza l'Associazione Nazionale fra ...E rispondendo alle domande finali, il cardinale parla delche lo ha chiamato ad andare per una speciale missione di pace a Kiev, Mosca, Washington e presto anche a Pechino: "" ha ...... facendo leva su uno dei passaggi che più mi hanno colpito del documento finale pre - sinodale elaborato in occasione del Sinodo dei giovani fortemente voluto da". In particolare, il ...

Il Papa: il chiacchiericcio è una peste, mai aiuta a migliorare Vatican News - Italiano

Una "Casa" con le porte spalancate per accogliere donne e uomini di sport, professionisti e amatori. Rilanciando la visione inclusiva e solidale di Papa Francesco per essere davvero "fratelli tutti" - ..."Ancora ho in mente i cinque fratelli ammazzati da un treno mentre stavano lavorando". Così Papa Francesco, ricevendo in udienza i membri dell'Associazione ...