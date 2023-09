Paolo Capezzone | Gentiloni | il commissario che fa il politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Se amiamo credere alle favole, e quindi se ci persuade l'idea che le istituzioni europee siano terze, asettiche, impermeabili ai veleni della lotta politica, allora possiamo fidarci di quel che raccontano, in stereofonia da Roma e da Bruxelles, i difensori di: i membri della Commissione fanno gli interessi dell'Ue e non quelli dei paesi di provenienza. Ma bisogna essere molto ingenui per accontentarsi di questa versione. La realtà è ben diversa: i commissari e la Commissione fanno – sempre e comunque – politica. Ogni atto, ogni parola proveniente dalle figure di vertice di Bruxelles (nessuna delle quali è frutto di elezione popolare diretta) può aiutare un governo nazionale oppure creargli una difficoltà. E rispetto all'attuale esecutivo italiano la sequenza di comportamenti per lo meno discutibili di...