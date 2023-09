Paola Turci | “Se mi mancano gli uomini?” Parla dell’amore oltre ogni etichetta

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ancora oggi, le etichette vengono prese come punto di riferimento per descrivere una persona. C’è chi le ricerca, chi invece proprio le detesta. O, ancora, c’è anche chi le combatte, come, che non vuole in alcun modo definirsi “lesbica”. La libertà di amare dovrebbe andare: ne abbiamo davvero (ancora) bisogno? Del resto, l’amore che lega la cantante a Francesca Pascale è ormai noto da tempo: la coppia è convolata a nozze e, a parte qualche piccola “lite”, il sentimento è più forte che mai.e del sentimento per Francesca Pascale A luglio del 2022,è convolata ...

Paola Turci: «Non so se sono lesbica. Amo solo Francesca Pascale. Gli uomini Non mi mancano, non mi mancavano

C’è chi le ricerca, chi invece proprio le detesta. O, ancora, c’è anche chi le combatte, come Paola Turci, che non vuole in alcun modo definirsi “lesbica”. La libertà di amare dovrebbe andare oltre ...Paola Turci lesbica io Al Corriere, la cantante ha parlato della sua identità sessuale e del sentimento che la lega a Francesca Pascale ...