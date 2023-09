Pandev avvisa il Napoli | “Genoa rinforzato sul mercato | sarà dura al Ferraris”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Goran, doppio ex di, ha parlato in vista della sfida di sabato: “Grifonesul, nonfacile per gli azzurri. CALCIO. Goran, doppio ex di, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di sabato tra i rossoblù e gli azzurri. L’ex attaccante, interpellato dal Secolo XIX, hato la squadra di Garcia sulle insidie della trasferta del. “Ilresta tra le favorite per lo scudetto, ma ilha fatto unimportante e si èmolto – ha dichiarato– soprattutto in attacco con gli arrivi ...

Commenta per primo Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex attaccante Goranmette in guardia l'Italia per la gara con la Macedonia: 'L'ex Levante Bardhi sarà il capitano, oggi è al Trabzonspor in Turchia; Elmas lo conoscete, mi piace molto l'attaccante dell'Aberdeen ...Commenta per primo Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex attaccante Goranmette in guardia l'Italia per la gara con la Macedonia: 'L'ex Levante Bardhi sarà il capitano, oggi è al Trabzonspor in Turchia; Elmas lo conoscete, mi piace molto l'attaccante dell'Aberdeen ...

Pandev avvisa l'Italia: "Occhio al campo, è in pessime condizioni" La Gazzetta dello Sport

Goran Pandev, ex campione della Macedonia del Nord ha parlato della ... riesca a dare il meglio quando incontra nazionali di spessore come l'Italia. Ma a suo avviso considera gli azzurri favoriti dato ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ha parlato della gara tra la sua Macedonia e l'Italia di Spalletti ...