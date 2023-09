Pallanuoto | Euro Cup | Ortigia nel girone A Piccardo | “Sarà impegnativo”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sorteggiati i giorni della LENCup 2023/24 disorteggiata nelA insieme ai serbi del Vaterpolo Klub Sabac e del VK Valis, ai francesi del Noisy-Le-Sec e ai rumeni della Dinamo Bucarest. Cinque squadre in lotta per i primi due posti che valgono il passaggio al turno successivo. Si giocherà a Sabac, in Serbia, dal 22 al 24 settembre. Stefano, tecnico biancoverde ha commentato: “Diciamo che avremmo potuto essere più fortunati. È untosto, contro delle avversarie forti. Il Sabac è un’ottima squadra che anche l’anno scorso ha fatto un’ottima coppa LEN, arrivando fino ai quarti di finale e in più giocherà in casa. Il Valis lo conosciamo, anche loro sono un buon collettivo, e poi c’è il Noisy-Le-Sec, formazione attrezzata, con tanti giocatori ...

Ai 22 club iscritti nella competizione si sono aggiunte altre 14 squadre escluse dal primo turno di Champions League, quindi, la LenCup parte con 36 club suddivisi in 8 gironi, quattro gironi ...La manifestazione musicale […] Navigazione articoli Viabilità, presentato il piano per la ripresa dei lavori sulla rete autostradale ligure: LenCup " Qualification Round " ...A Netanya, in Israele, si sono, infatti, svolti poco fa i sorteggi che hanno delineato la prima fase della LenCup 23/24. I biancorossi saranno impegnati dal 22 al 24 settembre nel Qualification ...

Pallanuoto Trieste, sorteggiato il primo turno di Euro Cup Citysport.news

Il turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile vede in casa Italia il passaggio del turno del Brescia, alla quarta vittoria in tre giorni, e la r ...L'Ortigia chiude con una vittoria sul Primorje per 16-14 il girone preliminare di Champions League di pallanuoto e si assicura la partecipazione alla Euro Cup da testa di serie. Passano il turno i ...