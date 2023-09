PA | 68mila assunzioni | i nuovi concorsi in arrivo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 settembre 2023) Proseguono i programmi d’assunzione nella Pubblica Amministrazione, proprio come annunciato dal ministro Paolo Zangrillo. Aveva infatti spiegato come nel corso del 2023 sarebbero stati assunti ben 173mila dipendenti pubblici. Ad oggi la promessa è stata mantenuta, dal momento che il processo è stato ampiamente avviato. A giugno di quest’anno, infatti, sono già stati messi sotto contratto ben 104miladipendenti. Ecco il piano da qui al termine dell’anno e non solo. Diamo uno sguardo ai bandi in. PA, nuoveL’obiettivo del ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo non è unicamente quello di sostituire i dipendenti andanti in pensione o in procinto di farlo. La strategia non si limita a colmare vuoti. Si punta infatti a dare nuova forza, magari giovane, alla macchina italiana, che ha di certo visto aumentare ...