Oxycodone | la battaglia persa contro il dolore

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 settembre 2023) La serie tv Painkiller racconta lo scandalo dell’Oxycontin, il farmaco oppiaceo che negli Usa ha creato un’epidemia di dipendenze. E in Italia? Abbiamo il problema opposto: questo tipo di medicinale, efficace e sicuro se usato senza eccessi, viene prescritto troppo poco. Intanto in America, per paura di conseguenze penali, i medici non lo utilizzano quasi più e i malati sono abbandonati alle loro sofferenze. La serie tv più vista in Italia tra quelle distribuite dalla piattaforma Netflix, anche se narra die morte, dipendenze, famiglie distrutte: storie terribili, quelle di Painkiller, in compagnia delle quali migliaia di telespettatori hanno trascorso la seconda metà di agosto, con sei puntate che tolgono il fiato. La serie, tratta dall’omonimo libro di Barry Meier, racconta la storia dell’Oxycontin, farmaco antidolorifico contenente ossicodone che negli Stati ...