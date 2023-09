Osimhen | doppio ostacolo per il rinnovo | svelati gli intoppi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Fatica ancora a sbloccarsi ildi Victor, con la Gazzetta dello Sport che ne ha evidenziato i principali ostacoli. Nonostante la prestazione in ombra maturata nell’ultimo turno di Serie A contro la Lazio, Victorresta senz’altro l’uomo del momento all’ombra del Vesuvio. Il nigeriano è infatti già a quota 3 gol in 3 partite nel neo campionato, nonché autore di una tripletta nella sfida tra la sua Nigeria e Sao Tome Principe valsagli l’approdo in cima alla classifica dei marcatori all-time della propria Nazionale. Ciononostante, fatica ancora ad arrivare l’ufficialità deldi, secondo la Gazzetta dello Sport ancora succube di due ostacoli da superare., cosa separa il Napoli dall’accordo con il bomber Non vi è ancora ...

... mancano un centravanti che fa reparto da solo comee un play che imposta basso come ... Di Lorenzo e Mario Rui non facevano ilmovimento opposto: non c'era uno che si affiancava a ...Da qui ilfilo azzurro, del Napoli e della Nazionale, che collega Alex Meret, Giovanni Di ... Se non ci fosse stato, Spalletti l'avrebbe schierato centravanti, nell'infinita ricerca del ...In caso di firma per un prolungamento,potrebbe guadagnare più del: una cifra vicino ai 10 milioni di euro. Victorè il più pagato del Napoli (LaPresse) - Calciomercato.itAlle ...

Proseguono le trattative del club partenopeo per estendere il contratto dell'attaccante: contatti da mesi ma l'ok definitivo non è ancora arrivato ...Continua il magic moment per alcuni dei protagonisti della cavalcata scudetto del Napoli. Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae sono tra i trenta candidati al prossimo ...