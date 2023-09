Orsolini-Napoli | il retroscena di mercato

(Di lunedì 11 settembre 2023) Oggi ha ritrovato la Nazionale grazie alle prestazioni col Bologna, ma prima del rinnovo con i rossoblù - arrivato in estate -...

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha convocato Riccardoal posto di Matteo Politano, dopo l'infortunio muscolare al polpaccio. L'ala delaveva giocato i primi 45 minuti contro ...Sulla mentalità, pensando aledizione 2022/23, c'è molto da lavorare. La squadra si è poi ... Convocato Riccardo, che andrà in panchina al "Meazza". Chance per l'ex Roma Zaniolo, al ...Davanti, Zaniolo potrebbe prendere dall'inizio il posto di Politano, ma si candida anche, precettato dopo l'infortunio del giocatore del. Infine, Raspadori, che potrebbe partire dall'...

Sky - Spalletti convoca Orsolini: per Politano infortunio al polpaccio CalcioNapoli24

La Nazionale italiana è chiamata a vincere contro l'Ucraina, nel match di qualificazione a Euro 2024. La redazione di Sky Sport svela che Spalletti è orientato a cambiare qualcosa nella formazione che ...La pausa nazionali non porta buone notizie a Rudi Garcia: assenza importante per il Napoli in vista delle prossime sfide Si avvia verso la fine la prima pausa nazionali della stagione. Tanti i giocato ...