Orsolini | la Nazionale dopo il rinnovo | ma la Lazio ha fatto sul serio

(Di lunedì 11 settembre 2023) È stata un’estate in prima pagina quella che ha vissuto Riccardo. Un’estate, non la prima in realtà, sul...

...le defezioni di Mancini e Politano (che si aggiungono a Chiesa e Pellegrini) ha convocato... sede del ritiro della: 'Forza #Inter, sarà il tuo anno', gli grida qualcuno #...Marcatori A segnare il primo gol dell'era Spalletti inè stato Ciro Immobile. L'... a 2,25; alle spalle di Immobile ci sono Retegui (2,50), Raspadori (3,00), Gnonto (3,50) e, quest'...In panchina ci sarà, convocato al posto dell'indisponibile Politano. Nessun'assenza di ...l'Ucraina potrebbe farsi bastare anche un punto in un San Siro che cercherà di spingere la...

Nazionale, Politano lascia il ritiro: Orsolini al suo posto Sky Sport

Gianluigi Donnarumma, il portiere del Paris Saint-Germain, è attualmente in discussione come titolare per la Nazionale italiana a causa dei suoi recenti errori. L’eroe dell’Europeo estivo ha commesso ...Occhio però a cosa Spalletti potrebbe fare uscire dal cappello: la tentazione è Orsolini, chiamato 24 ore fa per sostituire ... Il tifo, in città, è già pronto a sostenere la nazionale. Servirà – come ...