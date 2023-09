Oroscopo Paolo Fox martedì 12 settembre 2023 | Bilancia nervoso

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’diFox per oggi,12Ariete In amore arrivano belle novità e sul lavoro è il momento di recuperare un po’ di forze perché dovrete avere a che fare con nuovi progetti impegnativi. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche. Toro Sia la luna che Venere vi sostengono quindi l’amore porterà forti emozioni. Sul lavoro fidatevi delle vostre idee e intuizioni. Raramente l’istinto vi ha tradito. Gemelli Potrebbero esserci un po’ di pensieri di troppo in amore ma dovreste scacciarli via. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per chi ha un lavoro creativo. Potete ottenere grandi cose in ogni campo. Cancro In amore siete protetti dalle stelle che portano a un rafforzamento della vostra relazione o a nuovi incontri per i single. Sul lavoro vi ...

