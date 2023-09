Oroscopo dei soldi | ecco quali sono i segni zodiacali più avari

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 11 settembre 2023) Vi siete accorti che un vostro conoscente fa fatica a spendere? Chiedete il segno zodiacale, potrebbe essere nella lista dei più tirchi Poche cene fuori, comprano i vestiti solamente in saldo e guai a farglielo notare. Per loro il risparmio è una questione di vita o di morte, anche voi conoscerete sicuramente una persona che ai suoitiene come se fossero figli. Ebbene sì, gli astri c’entrano qualcosa. Come in tutti gli aspetti della vita, ciche propendono verso certi atteggiamenti piuttosto che verso altri. Alcunihanno paura di spendere anche un centesimo, altri invecedi manica larga – grantennistoscana.itAl contrario, quindi, esistono ancheche fanno della generosità il ...