Oro: prezzo in rialzo a 1927 dollari l'oncia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Prezzo dell'oro in rialzo sui mercati che guardano ai dati sull'inflazione Usa che verranno diffusi in settimana e al vertice della Bce di giovedì. Il metallo con consegna ...I mercati guardano con attenzione ai dati sull'inflazione Usa e al vertice della Bce: il prezzo dell'oro sale a 1927 dollari l'oncia (+0,4%).