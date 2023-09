(Di lunedì 11 settembre 2023) Andrea, deputato del Pd ed ex ministro, in una intervista al quotidiano Domani ha parlato della situazione dei democratici dopo l'addio in massa di 31 esponenti della Liguria. "Un mese fa, ...

Andrea, deputato del Pd ed ex ministro, in una intervista al quotidiano Domani ha parlato della situazione dei democratici dopo l'addio in massa di 31 esponenti della Liguria. "Un mese fa, quando un ...certi che quei voti si conquistino comn un posizionamento più centrista". Perè ancora molto presto per fare un bilancio della segreteria Schlein. Probabilmente nemmeno dopo il ...... lanciando una frecciata a Giorgia Meloni "orgogliosi di non essere un partito personale o ... Per dire, non ci sono ex ministri come Franceschini, Guerini eo dirigenti di peso come ...

Orlando (Pd): “Siamo obbligati a confrontarci sul malessere che esiste” Globalist.it

Francamente le ragioni addotte non aiutano a capire -spiega Orlando-. Ma questo non ci esenta da un confronto ... bisogno di tutte le energie a disposizione. Credo che tutti ne siano consapevoli. C`è ...