Ora i morti sono 2500 | soccorsi in ritardo | perché il Marocco non accetta aiuti da tutti

Seguono le province di Ouarzazate con 38, Marrakech (18), Azilal (11) e la prefettura di ... nei villaggi fuori città dove l'accesso è difficile: 'Non possiamo fare nulla daperché volevamo ...L'obiettivo del mio ministero è ridurre il numero disulle strade italiane: tremila all'anno ... 'I 30 all'in città Ovunque non ha senso'. Nel nuovo Codice della strada ci saranno anche norme ...Insomma, la scienza ha detto la sua, ela politica decide. Il 13 con un voto del Parlamento, e ...adottarne una che quanto meno si pone l'obiettivo di ridurre virtualmente a zero il numero di...

Terremoto in Marocco, 2.500 morti. Il governo dice sì agli aiuti solo da 4 Paesi Sky Tg24

Il terremoto in Marocco è lontano dall'avere un bilancio definitivo delle vittime. Sono per ora oltre 2500 i morti. In alcuni villaggi si scava a mani nude, ma Rabat non ha chiesto aiuto ...Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un evento a Milano. «Per i neopatentati, pensiamo ai morti delle ultime ore, almeno per i primi anni di patente abbiamo ...