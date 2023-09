“Ora a chiederci lo zaino e l’astuccio è il vicino di casa” | inizia la scuola e anche il ceto medio impoverito fa la fila alla Caritas e non solo per il materiale didattico | “Casi in aumento”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Ormai aloè ildi”. Le parole di Stefania Fumagalli, membro della, descrivono bene l’impoverimento diffuso che trova un riscontro significativo con l’inizio dell’anno scolastico. DLombardiaSicilia, decine di Comuni, associazioni, parrocchie, sediraccolgonoda consegnare a chi non riesce ad arrivare a fine mese: e tutte queste realtà confermano che sono in forte crescita le famiglie che non riescono a comprare uno, le penne e le matite ai loro figli per poterli mandare a: parliamo di un, a volte ...

Esattamente 30 anni dopo, martedì prossimo, nello stesso giorno e nella stessain cui Elisa ... alla quale troppo spesso abbiamo pensato solo come un caso da risolvere dimenticando diche ...... il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere ormai finito (almeno per). Tanto chi lo fa, poi, è il primo che ci ferma per strada perl'autografo. Forse abbiamo ...... quello di cambiare prospettiva, perché per Maccario "non basta piùcosa dobbiamo fare, ... "Nel gennaio 2021 andai a nome Cei in Niger dovec'è stato colpo Stato - racconta - . Andammo ...

“Ora a chiederci lo zaino e l’astuccio è il vicino di casa”: inizia la scuola e anche il… Il Fatto Quotidiano

12 settembre 1993, ore 11.30. Esattamente 30 anni dopo, nello stesso giorno e nella stessa ora in cui Elisa Claps ha salutato il fratello Gildo prima di scomparire per sempre, sarà disponibile su skyt ...Javier Milei, leader di estrema destra del partito La Libertad avanza e vincitore in agosto del Paso, le primarie argentine con cui gli elettori hanno scelto le 22 coppie di candidati che si ...