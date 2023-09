Opportunità e necessità della Zes unica per il mezzogiorno L’analisi di Pirro

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 settembre 2023) La proposta avanzata dal ministro Fitto e recepita nel Decreto legge di giovedi 7 settembre di istituire una Zesnell’Italia del Sud – accolta in precedenza dalla Commissaria europea Vestager e pienamente condivisa da associazioni datoriali, amministratori locali e larghi settori dell’opinione pubblica meridionale – presenta intuibili profili di. Il primo è costituito dall’urgenza ormai indifferibile di offrire ai grandi mercati internazionali dei capitali una vasta area del Paese inquadrandola in un’ottica geograficamente unitaria per attrarvi nuovi investimenti che andrebbero ad aggiungersi a quelli già elevati concentrati nel Sud Italia da lungo tempo. Nelinfatti non siamo all’anno zero, è bene ripeterlo, ove mai ve ne fosse bisogno: abbiamo più volte ricordato la presenza ...