Oppenheimer | il capolavoro di Christopher Nolan | un’occasione per ripensare a come la tecnologia impatta sulle nostre vite

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nelle ultime settime, in singolare ritardo rispetto al resto del mondo, le sale cinematografiche di tutta Italia hanno riprodotto sui propri schermi l’ultimo film del regista britannico. La storia si ispira al libro “Robert, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato”, biografia scritta a due mani da Kai Bird e Martin J. Sherwin, nel corso di 25 lunghi anni. Un lavoro faticoso ma ampiamente ricompensato, considerato il grande successo riscosso e l’ambitissimo Premio Pulitzer che i due scrittori vinsero nel 2006. Con un cast d’eccezione, che annovera tra le proprie fila attori del calibro di Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Demon ed Emily Blunt, il film racconta la vita del fisico teorico statunitense, ripercorrendone gli anni di ...

Oppenheimer: ecco perché è un capolavoro Hynerd.it

La pellicola di Nolan è stata accolta tanto dal pubblico quanto dalla critica come un autentico capolavoro e si preannuncia già una pioggia di Oscar per l’ultima fatica del regista. Pare unanime ad es ...Ripetete dopo di me: "Sapevi che le bobine di pellicola Oppenheimer da 70 mm pesano 600 libbre e sono lunghe 11 miglia" Otterrete 30 minuti di conversazione esclusivamente sulla logistica della ...