Offerta presentata dal Napoli | cambia la volontà di Zielinski sul rinnovo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo un’estate turbolenta, Piotr Zielinski ha scelto di restare al. Ora, però,nuovamente la suasul rinnovo. Piotr Zielinski ha sorpreso nuovamente tutti. In un’estate in cui tutti quasi tutti hanno scelto di volare in Arabia Saudita ricoperti di milioni, il centrocampista polacco ha scelto di restare al. Qualche dubbio, l’dell’Al Ahli, l’ha fatto venire anche al numero 20 del, ma dopo settimane di riflessioni Zielinski ha preferito godersi un ultimo anno all’ombra del Vesuvio. Il contratto di Zielinski, infatti, scade la prossima estate e al momento non è ancora stato trovato un accordo per il prolungamento. Nonostante il polacco non abbia ancora rinnovato, ilcontinua a fare affidamento su di lui con la speranza che ...