Nuovo compagno per la figlia di Guendalina Tavassi?

Notte di follia e vendetta a Biancavilla, in provincia di Catania, dove un commerciante 37enne ha dato fuoco all'auto del presuntodella ex moglie. Un gesto choc compiuto nel cuore della notte che ha sconvolto l'intera comunità. Secondo quanto ricostruito, la ex moglie dell'uomo gli aveva confidato di nutrire ...Due avvocati baresi accusati di concorso in cessione di sostanze stupefacenti e un ex finanziere di corruzione in atti giudiziari per aver cercato di incastrare ildella ex moglie di uno dei due professionisti. E' una storia che potrebbe essere quasi banale se non fosse per i nomi dei due avvocati coinvolti nell'inchiesta della Procura di Bari, ...AGI - Incendia l'auto deldella ex : scoperto e denunciato un 37enne dai carabinieri della Stazione di Biancavilla per incendio doloso. L'uomo stava affrontando la separazione dalla compagna, la quale gli aveva ...

Le nuove foto di Belen Rodriguez in vacanza con il fidanzato Elio Elle

Belèn Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono sempre più affiatati. Lo dimostrano le foto e un video in cui camminano spensierati a Parco Sempione, lasciandosi andare a qualche gioco di coppia, immortalati ...Nella Formula Uno del 2023 si fa fatica a trovare reali motivi d’interesse differenti dalla ricerca della “Stagione Perfetta” da parte della Red Bull. Cionondimeno, c’è un tema che merita di essere me ...