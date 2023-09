Nuova Fiat 600e | iniziata a Tychy la produzione dell’atteso SUV elettrico

Stellantis ha avviato la produzione di serie della600e presso lo stabilimento di Tychy, in Polonia. Il primo esemplare è una 600e in versione La Prima , top di gamma appositamente pensato per il lancio del nuovo modello sul mercato europeo.TORINO - Dopo la presentazione ufficiale al Lingotto del 4 luglio, il 7 settembre ha preso il via l'avvio della produzione regolare della600e presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. La prima 600e prodotta è la versione top di gamma La Prima nella colorazione arancione "Arancio sole d'Italia". La600e prende il ...Twitter Facebook LinkedIn Email Subscribe Telegram WhatsApp Share Guarda i commenti (96)600e Ultimi articoli in:Panda: ecco quando avremo qualche notizia più precisa

Nuova Fiat 600e, il primo esemplare è una versione top di gamma La prima 600e prodotta risulta declinata nell'allestimento top di gamma "La Prima" e risulta personalizzata con la livrea esterna color ...Fiat 600e, iniziata la produzione del crossover elettrico. Presso lo stabilimento Stellantis di Tychy: la prima è nella livrea Arancio sole d'Italia.