Novak Djokovic vince gli US Open | Medvedev ko | centrato il 24° Slam | “mai pensato di fare la storia”

(Di lunedì 11 settembre 2023) A due anni dalla sconfitta in finale che gli ha negato il Grandesi prende la rivincita contro Daniilbattendo in tre set il russo nella finale degli Usdi tennis. Il numero uno del ranking mondiale si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6 (5), 6-3 in 3 ore e 17 m

Il 24esimo slam nel segno della Mamba mentality . Ce l'ha fatta, è riuscito ad ottenere l'ennesimo primato della sua straordinaria carriera. Col successo nella finale ...Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 11 settembre 2023 , dopo gli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale. A sorridere non può che essere, che in virtù del titolo conquistato a Flushing Meadows è tornato al numero uno ed ha staccato di oltre 3.000 punti Carlos Alcaraz . Terzo il finalista Daniil Medvedev , mentre perde ...ROMA -continua a scrivere la storia del tennis e a battere record su record. Il 36enne serbo, che da oggi torna in cima alla classifica mondiale, ha vinto la finale del singolare maschile ...

Djokovic torna Re: Medvedev ko, è il 24° Slam Sky Sport

(Foto da Twitter) ROMA – Ventiquattro Slam. Novak Djokovic ridefinisce il senso stesso di ‘Grande Slam’, e se ne fa uno homemade: sul campo che gli strappò l’immortalità statistica due anni fa, se ne ...Il russo è stato sconfitto in 3 set da Djokovic nella finale degli US Open. A fine incontro volge lo sguardo verso la consorte, Daria, e regala un ultimo colpo a effetto: la migliore battuta possibile ...