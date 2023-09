Novak Djokovic trionfa agli UsOpen

(Di lunedì 11 settembre 2023) È sempre più storia, è un nuovo record;hato nella finale degliconquistando così il 24° titolo dello Slam della sua incredibile carriera. Mai nessuno come lui nella storia. Il serbo ha vinto abbastanza agevolmente la lotta contro il russo Medvedev per tre set a zero. «Ritirarmi? Sono qui per restare» ha detto il serbo durante la premiazione

ROMA -continua a scrivere la storia del tennis e a battere record su record. Il 36enne serbo, che da oggi torna in cima alla classifica mondiale, ha vinto la finale del singolare maschile ...NEW YORK (STATI UNITI) - Trionfo diagli Us Open . Il campione serbo si è preso la sua rivincita su Daniil Medvedev in una finale spettacolare, durata ben 3 ore e 17 minuti con il punteggio finale di 6 - 3, 7 - 6 (5), 6 -...ha vinto il suo quarto US Open e ha raggiunto il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, conquistando 24 vittorie su 36 finali disputate. Mai nessuno ha fatto meglio. In un solo ...

Djokovic torna Re: Medvedev ko, è il 24° Slam Sky Sport

Vittoria da record per Novak Djokovic che in tre set sconfigge Daniel Medvedev agli Us Open e si regala il 24^ Slam della carriera Novak Djokovic batte Daniil Medvedev (6-3 7-6 6-3) agli Us… Leggi ...Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in due set vincendo il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando la sua sconfitta contro il russo nella finale di d ...