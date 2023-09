Novak Djokovic trionfa agli US Open 2023 | ecco quanto guadagna | soldi e montepremi

(Di lunedì 11 settembre 2023)si aggiudica l’edizionedegli USdopo aver sconfitto in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-6(5) 6-3. Il serbo torna are nello slam newyorkese a cinque anni di distanza dall’ultima volta, prendendosi anche la rivincita della sconfitta subita due anni fa dal tennista russo oggi battuto in tre set.Con questo successopercepirà 2.760.372€ diper il successo in finale nell’ultimo Slam stagionale e 2000 punti per la classifica ATP. Come già si sapeva da quasi due settimane, da domani tornerà anche alla posizione numero 1 del ranking mondial. Al finalista Medvedev, invece, 1.380.186€ e 1200 punti utili per il ranking, che però non gli permettono di salire: resterà n°3. ...

Il tennista serbo diventa storia a Flushing Meadows: vince il titolo Slam numero 24, il quarto agli Us Open, battendo Medvedev in tre set.