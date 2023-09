Novak Djokovic torna a regnare sugli US Open

(Di lunedì 11 settembre 2023) In ogni contesto si aprono migliaia di possibilità e una di queste era che Medvedev vincesse sfruttando quel set point nel secondo set, a seguito del rovescio lungo linea. Non era la giornata del russo però, perché davanti ha avuto un destino più grande di lui e quel destino si chiama. Dopo non aver potuto partecipare all’edizione dello scorso anno, il serbo si è ripreso decisamente tutto con gli interessi e si è imposto in finale a New York in tre set: 6-3, 7-6, 6-3. Una partita che è entrata nella storia perché ha consentito a Nole di vincere il suo 24esimo slam. Un numero non casuale per gli appassionati dello sport e soprattutto per chi amico di Kobe Bryant lo è stato come il tennista serbo. Per cui, maglia celebrativa e dedica immancabile da parte sua e diciamo pure che la mamba mentality si è ben vista in campo in tutti quegli ...

ROMA -continua a scrivere la storia del tennis e a battere record su record. Il 36enne serbo, che da oggi torna in cima alla classifica mondiale, ha vinto la finale del singolare maschile ...Il russo al serbo: "Non ho capito quando hai intenzione di calare". ROMA - Nonostante la sconfitta nella finale contro, Daniil Medvedev non ha perso l'umorismo e, nel corso della premiazione, si è rivolto così verso il campione serbo: "Complimenti Nole. Per quanto tempo ne hai ancora Non ho capito ...Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria degli US Open 2023,ha risposto alle tante domande dei giornalisti: ' Non giocavo un torneo sul suolo americano da due anni, e l'ultima volta aveva perso contro il giocatore che ho battuto oggi. Ho fatto ...

