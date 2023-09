Notts County vs Wolverhampton Wanderers Under 21 – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ildarà il via alla sua campagna EFL Trophy 2023-24 con una gara contro il-21 martedì 12 settembre sera. I padroni di casa arriveranno alla partita dopo il pareggio per 1-1 con l’MK Dons in League Two sabato pomeriggio, mentre i Wolves-21 hanno battuto il Crystal Palace-21 per 3-2 nella loro ultima partita il 1° settembre. Il calcio di inizio divs21 è previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs21 a che punto sono le due ...