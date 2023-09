Non più India ma Bharat | così il gigante ritorna sacro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'all'antico e sacrissimo nome died è come se l'Italia tornasse a essere Roma che è una civiltà, non una repubblica parlamentare come tante. Non procede nella cancel culture occidentale: New Delhi si riappropria di sé e in sanscrito – la lingua di cui anche noi europei siamo figli – nel sigillo di un eterno contemporaneo racconta il proprio stare al mondo. C'è ben più che un flatus vocis in questa decisione, tutta di volere e potere che destina la patria del Mahaa a essere il futuro nemico pubblico del cosiddetto mondo libero. Non si potranno mai capire i woke anglo-americani del pensiero unico, odiatori della vita, e gli asceti di Shiva che sanno attraversare financo la morte. Forte di essere arrivata sulla Luna, consapevole dell'arma nucleare, stratega nel grande gioco internazionale – ...