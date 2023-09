Non hanno la dignità di una critica | da Bersani fango e insulti al governo

(Di lunedì 11 settembre 2023) "Queste uscite contro l'Europa sono clamorose sgrammaticature, nonladi una". Esordisce Pier Luigiospite ad Otto e Mezzo su La7. Qui, nella puntata di lunedì 11 settembre, si parla dello scontro tra Paolo Gentiloni e. Secondo l'ex governatore emiliano romagnolo all'esecutivo "non si rendono conto che prendendosela con Gentiloni in quei termini se la prendono con tutti i commissari europei dichiarando che ognuno ha la maglia del proprio Paese quando in realtàpromesso di indossare quella dell'Europa". E ancora, un'altra stoccata in collegamento con Lilli Gruber: "Testimonia una questione di fondo: nelMeloni c'è ambiguità nei confronti dei Paesi fondatori dell'UE, come la Spagna. È unche un ...

Conosciuto con il nome di Kazusan, cosimo da qualche giorno è atterrato a New York ma da due giornisipiù notizie. 'Sabato - si legge nell'appello che sta girando sui social - era a ..."Prima la buona notizia: la capitale italiana Romaè affatto sporca come si dice. Per esempio Trastevere, il quartiere della vita notturna che ha ... e perché i cittadini di alcuni quartieri...potevo crederci quando michiamato. È tutta una follia", dice il papà davanti al reparto del Bambino Gesù. La famiglia si è affidata alla avvocata Cristina Corsi. Subito dopo lo scontro l'...

I computer non hanno (ancora) vinto la sfida contro gli umani: ecco perché - 24+ 24+

tecnologie che hanno applicazioni in vari ambiti, soprattutto quello delle apparecchiature biomedicali: tra i prodotti sviluppati, dispositivi salvavita per la circolazione extracorporea e wearable ...Non capisco perché bisogna dire che l'Italia sia in un momento difficile - spiega - hanno un gioco di alto livello e abbiamo grande rispetto per loro. Ogni allenatore ha bisogno di tempo ma ho visto ...