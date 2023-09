' No women no panel' | in Sardegna un protocollo per l' inclusione

Leggi su agi

(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - La, con Regione, Comuni e Università di Cagliari e Sassari, si aggiunge oggi ai firmatari deld'intesa 'NoNo- Senza Donne non se ne parla', promosso dalla Rai. Superare gli stereotipi di genere e promuovere la parità e il rispetto dell'immagine e della dignità della donna, anche secondo il principio di non discriminazione, sono gli obiettivi dell'accordo siglato stamane a Villa Devoto, sede di rappresentanza della Regione, alla presenza della presidente della Rai, Marinella Soldi. La campagna omonima, ideata nel 2018 dall'allora commissaria europea per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, punta a favorire l'equilibrio di genere in convegni, appuntamenti istituzionali e talk. La formula sembra funzionare. Su ...