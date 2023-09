Nicolato | «Spalletti l’uomo giusto Arabia? Non ho preclusioni…»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Paolo, ex Ct dell’Italia U21, ha parlato a Tuttosport riguardo gli azzurri eoltre che sulla Juve e una possibile chiamata dall’Paolo, ex Ct dell’Italia U21, ha parlato a Tuttosport riguardo gli azzurri eoltre che sulla Juve e una possibile chiamata dall’. Le sue dichiarazioni:SAUDITA – «Io sono un professionista, non mi sento di escludere nulla a priori. Sono le persone che fanno la differenza, non il passaporto. Non ho preclusioni di nessun tipo. Il calcio internazionale è molto diverso dal nostro sia nelle dinamiche tecnico tattiche che nell’organizzazione societaria. Ma le persone serie e competenti ci sono dappertutto».– «È...

Paolo, ex Ct dell'Italia U21, ha parlato a Tuttosport riguardo gli azzurri eoltre che sulla Juve e una possibile chiamata dall'Arabia Paolo, ex Ct dell'Italia U21, ha parlato a Tuttosport riguardo gli azzurri eoltre che sulla Juve e una possibile ...- Sulla scelta di puntare suha detto: ' E' l'uomo giusto perché ha idee moderne . Ma non credo che il problema primario della Nazionale sia l'allenatore; la Nazionale è ......21 di Carmine Nunziata che inizierà il suo biennio senza quel 4 - 3 - 3 che Luciano...tecnico dell'under 20 vice campione del mondo riparte dal blocco di veterani della squadra di(...

Nicolato: "Spalletti Il problema della nazionale non è l'allenatore" GianlucaDiMarzio.com

Paolo Nicolato parla a Tuttosport della sua esperienza in Federazione, dell'addio di Mancini e di Spalletti L'ex CT dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in ...Paolo Nicolato condivide la sua esperienza in Federazione, l'addio di Mancini e la sua visione su Spalletti allenatore dell'Italia. Paolo Nicolato, ex ...